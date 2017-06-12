ГУ МВД: На Марсово поле выйдет от одной до пяти тысяч сторонников Навального
По данным полицейского главка, 12 июня на улицы Петербурга могут выйти от тысячи до пяти тысяч молодых оппозиционеров. Сами же сторонники Навального в группе «ВКонтакте» собрали 16 тысяч, и еще 7 тысяч раздумывают.
«По нашим подсчетам, основанным, конечно, и на мониторинге социальных сетей и на собственной оперативной информации, минимальное число несогласных оценено нами в полторы тысячи. Максимально же мы предполагаем цифру в пять тысяч. Предыдущая практика показывает, что будет две с половиной тысячи», – сообщил нашему изданию собеседник на Суворовском, 52, непосредственно отвечающий за безопасность мероприятий в День России в Петербурге.
Ранее «Фонтанке» в штабе Навального в Петербурге сообщили, что их активисты, несмотря на отсутствие согласования, все равно соберутся, но в рамках военно-патриотического мероприятия. «Как и 26-го марта, мы призываем посетить согласованное на Марсовом поле культурно-массовое мероприятие, в этот раз — посвящённый Дню России военно-патриотический фестиваль «Служу России!». Собравшись вместе, мы громко и внятно выскажем своё мнение о настоящем патриотизме и долге перед Родиной», – написали они в соцсетях.
Отметим, что в группе «ВКонтакте» «Требуем ответов на улицах Петербурга» на данный момент состоит 17,7 тысячи участников, подтвердивших свое намерение пойти на Марсово поле, и еще 7,4 тысячи пользователей отметились как возможные участники.
Напомним, что в прошлый раз на акцию 26 марта этого года записались 10 тысяч человек, еще 4,6 тысячи отмечали, что, вероятно, могут присоединиться по итогам митинга. Тогда «Фонтанка» насчитала на Марсовом около 10 тысяч сторонников Навального.
Справка:
Напомним, 26 марта в Москве, Петербурге и других российских городах прошли самые масштабные с 2012 года несанкционированные антикоррупционные митинги. После публикации расследования Алексея Навального «Он вам не Димон» об имуществе Дмитрия Медведева на площади вышли тысячи молодых людей. Во время акций сотни человек были задержаны, сам Навальный получил штраф 20 тысяч за его организацию и 15 суток ареста за сопротивление полиции.
В марте 2017 года Фонд борьбы с коррупцией и Алексей Навальный опубликовали фильм “Он вам не Димон”. В картине утверждается, что премьер-министр через благотворительные фонды и организации, юридически оформленные на доверенных лиц Медведева (включая родственников и однокурсников), владеет дорогой недвижимостью. Спустя месяц Медведев прокомментировал расследование, сравнив его с компотом: “Оно сделано по принципу компота: берут разную муть, чушь, собирают … какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его”.
В конце марта в Москве, Петербурге и других городах России прошли несанкционированные антикоррупционные митинги. С требованиями отставки Медведева на улицы вышли тысячи молодых людей, посмотревших фильм.