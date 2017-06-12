На Косыгина трёхлетний ребёнок отравился из найденной на площадке бутылочки

В детской больнице имени Раухфуса врачи спасают жизнь маленькой девочки, которая 11 июня отравилась неизвестной жидкостью на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», бригада скорой забрала задыхающегося ребёнка в 19 часов от дома 31/1 по проспекту Косыгина. По предварительной информации, незадолго до этого девочка трёх лет хлебнула из бутылочки, которую подобрала во дворе на детской площадке. Практически сразу ей стало плохо.

Врачи оценивают состояние ребёнка как тяжёлое. Вещество, которым отравилась девочка, пока не установлено.

Полицейские выясняют всё обстоятельства случившегося.