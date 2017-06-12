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12:34 12.06.2017
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В центре Санкт-Петербурга закрывают движение
12:25
Определился пятый кандидат в президенты Финляндии
12:25
Мэрия Москвы разрешила гуляния оппозиционеров на Тверской
12:19
Антикоррупционные митинги на Дальнем Востоке и в Сибири собрали тысячи участников
12:03
В Новосибирске на митинг против коррупции вышли от трех до пяти тысяч человек
12:00
В Казани полицейские задержали организатора митинга оппозиции и трёх участников
11:54
МИД Украины предложил обязать россиян оповещать о въезде в страну
11:52
Женщина погибла при пожаре на проспекте Просвещения
11:38
К главе штаба Навального в Петербурге и координатору "Открытой России" пришла полиция
11:37
Сотрудник Минобороны в Петербурге сам нашел угнанный «Ягуар» за 2,3 млн руб.
11:34
Полиция перед акциями 12 июня изъяла более 100 листовок у активистов
11:32
Семьям погибших в ДТП в Забайкалье выплатят по 1 млн рублей
11:17
Жертв ДТП в Забайкалье уже 12, среди пострадавших дети
11:08
ГУ МВД: На Марсово поле выйдет от одной до пяти тысяч сторонников Навального
10:57
На Косыгина трёхлетний ребёнок отравился из найденной на площадке бутылочки
10:45
Лидеру «Шествия новой оппозиции» Расторгуеву не дали приехать Петербург
10:37
Вестибюль «Невский проспект-2» открыт после проверки
10:29
На помойке в Выборгском районе нашли новорожденную
10:27
Вестибюль «Невский проспект-2» закрыт из-за бесхозного пакета
10:15
В Казани на антикоррупционный митинг в семь утра пришли 400 человек
09:39
СК: На месте ДТП в Забайкалье отсутствовал бордюр
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12.06.2017 10:57

На Косыгина трёхлетний ребёнок отравился из найденной на площадке бутылочки

В детской больнице имени Раухфуса врачи спасают жизнь маленькой девочки, которая 11 июня отравилась неизвестной жидкостью на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», бригада скорой забрала задыхающегося ребёнка в 19 часов от дома 31/1 по проспекту Косыгина. По предварительной информации, незадолго до этого девочка трёх лет хлебнула из бутылочки, которую подобрала во дворе на детской площадке. Практически сразу ей стало плохо.

Врачи оценивают состояние ребёнка как тяжёлое. Вещество, которым отравилась девочка, пока не установлено.

Полицейские выясняют всё обстоятельства случившегося.


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