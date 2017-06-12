Лидеру «Шествия новой оппозиции» Расторгуеву не дали приехать Петербург

Организатора петербургской акции «Свободное шествие» (или так называемого «Шествия свободной оппозиции») Александра Расторгуева встретили сотрудники Центра «Э» у дверей его собственного дома в Гатчине.

Как сообщили «Фонтанке» участники акции, 12 июня в районе 8 утра Расторгуева задержали сотрудники Центра «Э» и увезли в местный отдел полиции. По данным нашего издания, с оппозиционером намерены провести беседу по факту его жалобы на обыски. Тем временем его единомышленники уверены, что организатора акции задержали для того, чтобы тот не смог приехать в город.

«Они не хотят, чтобы Расторгуев оказался на Марсовом поле», – считают участники «Свободного шествия».

Накануне состоялось очередное «Шествие свободной оппозиции». Мероприятие прошло без задержаний. Отметим, что в последнее время Расторгуев перестал участвовать в собственных акциях.

В середине мая Дзержинский районный суд принял решение оштрафовать лидера «Свободной оппозиции» на 10 тысяч рублей за проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении. 16 апреля на Дворцовой полиция задержала около 30 активистов «Свободного шествия». По словам участников мероприятия, к колонне примкнул «провокатор», который якобы начал оскорблять активистов. «В итоге к Дворцовой площади стянулись правоохранители. Начались задержания», – сообщали участники. Большинство из задержанных отпустили без оформления протоколов. На организатора акции Александра Расторгуева и его единомышленников Илью Суслова и Александра Баринова составили протоколы по статье 20.2, часть 2, КоАП «Проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении».

Напомним, петербургских оппозиционеров, задержанных за нарушение установленного порядка на акции против коррупции 26 марта, вызвали в районные отделы полиции 12 июня.

Как сообщалось ранее, студентов петербургских вузов просят не ходить на акции протеста 12 июня. Обращения подобного содержания разместили несколько учреждений – Институт кино и телевидения, ЛЭТИ, Первый мед и другие. Так, в группе "ВКонтакте" Института кино и телевидения появилось следующее сообщение: «12 июня политик Алексей Навальный призывает выйти россиян на улицы городов на акции протеста против действующей власти. Администрация СПбГИКиТ просит ответственно подходить к решению вопроса об участии в подобных мероприятиях, не поддаваться на призывы с целью вовлечения молодежи в участие в несанкционированных массовых акциях, направленных на дестабилизацию общественного порядка, поступающие в социальных сетях или из других информационных источников. Нельзя позволять этим людям реализовать свои политические амбиции».