Лидеру «Шествия новой оппозиции» Расторгуеву не дали приехать Петербург
Организатора петербургской акции «Свободное шествие» (или так называемого «Шествия свободной оппозиции») Александра Расторгуева встретили сотрудники Центра «Э» у дверей его собственного дома в Гатчине.
Как сообщили «Фонтанке» участники акции, 12 июня в районе 8 утра Расторгуева задержали сотрудники Центра «Э» и увезли в местный отдел полиции. По данным нашего издания, с оппозиционером намерены провести беседу по факту его жалобы на обыски. Тем временем его единомышленники уверены, что организатора акции задержали для того, чтобы тот не смог приехать в город.
«Они не хотят, чтобы Расторгуев оказался на Марсовом поле», – считают участники «Свободного шествия».
Накануне состоялось очередное «Шествие свободной оппозиции». Мероприятие прошло без задержаний. Отметим, что в последнее время Расторгуев перестал участвовать в собственных акциях.
В середине мая Дзержинский районный суд принял решение оштрафовать лидера «Свободной оппозиции» на 10 тысяч рублей за проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении. 16 апреля на Дворцовой полиция задержала около 30 активистов «Свободного шествия». По словам участников мероприятия, к колонне примкнул «провокатор», который якобы начал оскорблять активистов. «В итоге к Дворцовой площади стянулись правоохранители. Начались задержания», – сообщали участники. Большинство из задержанных отпустили без оформления протоколов. На организатора акции Александра Расторгуева и его единомышленников Илью Суслова и Александра Баринова составили протоколы по статье 20.2, часть 2, КоАП «Проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении».
Напомним, петербургских оппозиционеров, задержанных за нарушение установленного порядка на акции против коррупции 26 марта, вызвали в районные отделы полиции 12 июня.
Как сообщалось ранее, студентов петербургских вузов просят не ходить на акции протеста 12 июня. Обращения подобного содержания разместили несколько учреждений – Институт кино и телевидения, ЛЭТИ, Первый мед и другие. Так, в группе "ВКонтакте" Института кино и телевидения появилось следующее сообщение: «12 июня политик Алексей Навальный призывает выйти россиян на улицы городов на акции протеста против действующей власти. Администрация СПбГИКиТ просит ответственно подходить к решению вопроса об участии в подобных мероприятиях, не поддаваться на призывы с целью вовлечения молодежи в участие в несанкционированных массовых акциях, направленных на дестабилизацию общественного порядка, поступающие в социальных сетях или из других информационных источников. Нельзя позволять этим людям реализовать свои политические амбиции».
Справка:
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».
Инициативу поддержали в 187 городах страны, во многих из которых мероприятия согласовали. Однако в Москве, где шествие сначала согласовали на проспекте Сахарова, запретили устанавливать экраны и звуковое оборудование, из-за чего поздно вечером 11 июня Навальный объявил, что акция переносится на Тверскую улицу – а значит, будет несанкционированной.
В Петербурге оппозиция разрешения вообще не добилась и планирует присоединиться к празднеству на Марсовом поле, которое будет занято военно-патриотическими, страйкбольными и казачьими клубами. Команда Навального ждёт около 15 тысяч человек.