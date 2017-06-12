На помойке в Выборгском районе нашли новорожденную

Младенца нашли на помойке во дворах на Просвещения днем 11 июня. Несмотря на родовые травмы, ребенок выжил.

Как стало известно «Фонтанке», пищащий сверток нашли жители дома 33, корпус 2, по проспекту Просвещения накануне около 16.30, когда вышли к мусорным бакам во дворе. Скорая, которую вызвали к пухто, увезла девочку четырех часов от роду в детскую городскую больницу № 17.

Врачи определили по травмам новорождённой, что мать-кукушка родила девочку дома. Состояние ребенка специалисты определили как средней тяжести.