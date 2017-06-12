В Казани на антикоррупционный митинг в семь утра пришли 400 человек

В Казани прошла удивительная антикоррупционная акция протеста. Она началась в 7 утра 12 июня по местному времени — именно такое время согласовала администрация, причем место акции выбрали в 35 км от города – в посёлке Юдино. Активистов без личного транспорта вызвались довозить к площади у ДК Железнодорожников единомышленники-автовладельцы. Как сообщает "Медуза", на митинг вышло около 400 человек.

Справка:

12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».

Инициативу поддержали в 187 городах страны, во многих из которых мероприятия согласовали. Однако в Москве, где шествие сначала согласовали на проспекте Сахарова, запретили устанавливать экраны и звуковое оборудование, из-за чего поздно вечером 11 июня Навальный объявил, что акция переносится на Тверскую улицу – а значит, будет несанкционированной.

В Петербурге оппозиция разрешения вообще не добилась и планирует присоединиться к празднеству на Марсовом поле, которое будет занято военно-патриотическими, страйкбольными и казачьими клубами. Команда Навального ждёт около 15 тысяч человек.

Ранее массовые митинги против коррупции высших чиновников прошли 26 марта. По данным штаба Навального, об участии заявили 84 города, 21 из которых получил разрешение властей на проведение мероприятий. В большинстве городов, в том числе в Москве и в Петербурге, прошли несогласованные акции. В Петербурге задержали 131 участника, в Москве — более тысячи. Отмечается, что среди протестующих была в основном молодёжь: студенты и даже школьники.