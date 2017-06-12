СК: На месте ДТП в Забайкалье отсутствовал бордюр

В Следственном управлении Следственного комитета по Забайкальскому краю сообщили, что ДТП с пассажирским автобусом, жертвами которого стали 11 человек накануне, произошло на крутом повороте трассы, где отсутствовало бордюрное ограждение. Об этом 12 июня сообщает «Интерфакс».

«Этот участок дороги у местных жителей называется «тещин язык», бордюрного ограждения там нет», — сказал представитель ведомства.

По его словам, в результате произошедшего водитель не справился с управлением, и автобус упал на крышу. 11 человек погибли, более 50 пострадали.