В России начались первые задержания на антикоррупционной акции

В Благовещенске Амурской области на антикоррупционном митинге 12 июня уже задержано как минимум четверо активистов: организатор акции Петр Болотин, а также Ольга Добровольская, Максим Шмелев и Олег Насонов. Информация об этом поступает через приложение «Красная Кнопка», через которое люди могут быстро сообщать о задержаниях.

По словам Добровольской, ее задержали, когда она развернула плакат с лозунгом. Ранее администрация Благовещенска отказала в согласовании мероприятия.

Кроме того, как передает "ОВД-Инфо", есть задержанные и во Владивостоке, где на акцию вышли около 300 человек. Полиция задержала не менее одиннадцати, и по предварительным данным, трое задержанных — несовершеннолетние. Местное издание VL.ru сообщает, что между митингующими и бойцами ОМОНа произошла драка.

Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) Июн 12 2017 в 12:26 PDT

12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».

Собралось много машин полицейских. На митинге Публикация от слава солодов (@slavasolodov) Июн 11 2017 в 9:51 PDT

Инициативу поддержали в 187 городах страны, во многих из которых мероприятия согласовали. Однако в Москве, где шествие сначала согласовали на проспекте Сахарова, запретили устанавливать экраны и звуковое оборудование, из-за чего поздно вечером 11 июня Навальный объявил, что акция переносится на Тверскую улицу – а значит, будет несанкционированной.

В Петербурге оппозиция разрешения вообще не добилась и планирует присоединиться к празднеству на Марсовом поле, которое будет занято военно-патриотическими, страйкбольными и казачьими клубами. Команда Навального ждёт около 15 тысяч человек.

В регионах протестующим предложили необычное время или маршруты. Так, в Казани митинг назначили на 7 утра в посёлке Юдино. Активистов без личного транспорта вызвались довозить к площади у ДК Железнодорожников единомышленники-автовладельцы. Краснодарцам повезло больше: им разрешили собраться в 9 утра вместо запрашиваемого полудня.

В Ижевске оппозиционерам предложили митинговать напротив кладбища, где организаторы собираются «похоронить коррупцию». Траурное шествие пойдёт вдоль улицы Удмуртская до Северного кладбища, где пройдёт процедура отпевания, пообещали организаторы. В Томске митингующих не пустили ни на одну из центральных площадок.

В Екатеринбурге официального ответа так и не дождались. Получив шесть отказов на десять заявленных площадок, организаторы выбрали более удобную из проигнорированных и назвали акцию согласованной.

Жителям Махачкалы получить официальное разрешение администрации не помогло даже вмешательство суда, пишет местное издание «Новое дело». Несмотря на отказ мэрии, оппозиционеры планируют выйти на акцию, в которой заявлено 499 участников.

Не удалось согласовать митинг с официальными властями и во Владивостоке, где единомышленники Навального в День России собираются примкнуть к Казачьим войскам на привокзальной площади.