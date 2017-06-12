В России начались первые задержания на антикоррупционной акции
В Благовещенске Амурской области на антикоррупционном митинге 12 июня уже задержано как минимум четверо активистов: организатор акции Петр Болотин, а также Ольга Добровольская, Максим Шмелев и Олег Насонов. Информация об этом поступает через приложение «Красная Кнопка», через которое люди могут быстро сообщать о задержаниях.
По словам Добровольской, ее задержали, когда она развернула плакат с лозунгом. Ранее администрация Благовещенска отказала в согласовании мероприятия.
Кроме того, как передает "ОВД-Инфо", есть задержанные и во Владивостоке, где на акцию вышли около 300 человек. Полиция задержала не менее одиннадцати, и по предварительным данным, трое задержанных — несовершеннолетние. Местное издание VL.ru сообщает, что между митингующими и бойцами ОМОНа произошла драка.
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».
Собралось много машин полицейских. На митинге
Публикация от слава солодов (@slavasolodov)
Инициативу поддержали в 187 городах страны, во многих из которых мероприятия согласовали. Однако в Москве, где шествие сначала согласовали на проспекте Сахарова, запретили устанавливать экраны и звуковое оборудование, из-за чего поздно вечером 11 июня Навальный объявил, что акция переносится на Тверскую улицу – а значит, будет несанкционированной.
В Петербурге оппозиция разрешения вообще не добилась и планирует присоединиться к празднеству на Марсовом поле, которое будет занято военно-патриотическими, страйкбольными и казачьими клубами. Команда Навального ждёт около 15 тысяч человек.
В регионах протестующим предложили необычное время или маршруты. Так, в Казани митинг назначили на 7 утра в посёлке Юдино. Активистов без личного транспорта вызвались довозить к площади у ДК Железнодорожников единомышленники-автовладельцы. Краснодарцам повезло больше: им разрешили собраться в 9 утра вместо запрашиваемого полудня.
В Ижевске оппозиционерам предложили митинговать напротив кладбища, где организаторы собираются «похоронить коррупцию». Траурное шествие пойдёт вдоль улицы Удмуртская до Северного кладбища, где пройдёт процедура отпевания, пообещали организаторы. В Томске митингующих не пустили ни на одну из центральных площадок.
В Екатеринбурге официального ответа так и не дождались. Получив шесть отказов на десять заявленных площадок, организаторы выбрали более удобную из проигнорированных и назвали акцию согласованной.
Жителям Махачкалы получить официальное разрешение администрации не помогло даже вмешательство суда, пишет местное издание «Новое дело». Несмотря на отказ мэрии, оппозиционеры планируют выйти на акцию, в которой заявлено 499 участников.
Не удалось согласовать митинг с официальными властями и во Владивостоке, где единомышленники Навального в День России собираются примкнуть к Казачьим войскам на привокзальной площади.
Справка:
Напомним, 26 марта в Москве, Петербурге и других российских городах прошли самые масштабные с 2012 года несанкционированные антикоррупционные митинги. После публикации расследования Алексея Навального «Он вам не Димон» об имуществе Дмитрия Медведева на площади вышли тысячи. Во время акций сотни человек были задержаны, сам Навальный получил штраф 20 тысяч и 15 суток ареста за сопротивление полиции.
В марте 2017 года Фонд борьбы с коррупцией и Алексей Навальный опубликовали фильм “Он вам не Димон”. В картине утверждается, что премьер-министр через благотворительные фонды и организации, юридически оформленные на доверенных лиц Медведева (включая родственников и однокурсников), владеет дорогой недвижимостью. Спустя месяц Медведев прокомментировал расследование, сравнив его с компотом: “Оно сделано по принципу компота: берут разную муть, чушь, собирают … какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его”.