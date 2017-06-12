Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен вышла во второй тур парламентских выборов во Франции. Об этом сообщает Reuters.

Ле Пен официально одержала победу в первом туре в своем избирательном округе Энен-Бомон на севере Франции. Сообщается, что Ле Пен получила более 44% голосов.

Вместе с ней во второй тур вышла кандидат от президентской партии «Вперед, Республика» Анн Роке.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на окончательные данные МВД Франции, Ле Пен получила в своем округе 19 997 голосов — 45,02%, за Анн Роке проголосовали 7 141 человек — 16,43%.

Ранее сообщалось, что, по данным экзит-полов, на выборах во Франции лидирует «Вперед, Республика».