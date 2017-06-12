Ле Пен вышла во второй тур парламентских выборов во Франции
Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен вышла во второй тур парламентских выборов во Франции. Об этом сообщает Reuters.
Ле Пен официально одержала победу в первом туре в своем избирательном округе Энен-Бомон на севере Франции. Сообщается, что Ле Пен получила более 44% голосов.
Вместе с ней во второй тур вышла кандидат от президентской партии «Вперед, Республика» Анн Роке.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на окончательные данные МВД Франции, Ле Пен получила в своем округе 19 997 голосов — 45,02%, за Анн Роке проголосовали 7 141 человек — 16,43%.
Ранее сообщалось, что, по данным экзит-полов, на выборах во Франции лидирует «Вперед, Республика».
Источник: «Газета.Ru»