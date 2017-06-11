Эвакуированы 34 пострадавших в ДТП в Забайкалье из 51, все в тяжелом состоянии

В результате ДТП с автобусом в Забайкальском крае 11 июня пострадал 51 человек, 10 погибли. Об этом информирует на своем сайте Минздрав РФ.

Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в Центральную районную больницу города Петровск-Забайкальский. Уже эвакуированы 34 человека – все в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Решается вопрос о транспортировке нескольких пострадавших в Читу.

«Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова поручила профильным федеральным специалистам оказывать необходимое содействие региональным коллегам в определении тактики лечения пострадавших», – отмечается в сообщении.

Следственный комитет РФ по Забайкальскому краю проводит доследственную проверку по факту ДТП, сообщается на сайте СК.

Пока информация об аварии следующая: 12 июня около полуночи по местному времени в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края на 702-м километре трассы Иркутск – Чита съехал на обочину и опрокинулся автобус марки KIA. СК указывает, что погибли более 10 человек.

«Следователи приступили к работе на месте происшествия. В ближайшее время следователи проведут осмотр места дорожной аварии, выяснят обстоятельства, при которых произошло ДТП, опросят участников и очевидцев, затребуют документы на автобус и маршрут его движения. Выясняется наличие в происшествии признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), – отмечается в сообщении. – После детального выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи примут процессуальное решение».

По некоторым данным, в автобусе ехали паломники.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».