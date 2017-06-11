«Мерседес» из митрополии уличили в нарушении у Морского собора в Кронштадте

За нарушением правил дорожного движения был замечен водитель автомобиля, некогда принадлежащего митрополиту Петербургскому и Ладожскому Владимиру.

Инцидент произошел 11 июня у Морского собора в Кронштадте. «Мерседес с госномером А***АА 98 катался сегодня утром по Якорной площади перед Морским собором перед началом службы в храме», – сообщили «Фонтанке» очевидцы.

Недовольство горожан вызвано тем, что въезд на Якорную площадь запрещен абсолютно всем автомобилям, а для высокопоставленных гостей с обратной стороны собора предусмотрена специальная парковка. «Даже Медведев, когда приезжает в собор, такого себе не позволяет, и его кортеж использует ту самую парковку за собором», – отмечают жители.

«На попытки кронштадцев сделать замечание, водитель дорогого авто с номером блатной серии ответил нецензурной бранью», – уверяют горожане.

По данным «Фонтанки», зафиксированный на фото автомобиль был некогда закреплен за митрополитом Петербургским и Ладожским Владимиром. В 2014 году владелицей его стала супруга секретаря епархиального управления Ольга Куксевич. Ранее она работала в митрополии машинисткой. На данный момент отец Сергий Куксевич является попечителем митрополита Владимира в старости, а также продолжает возглавлять бюрократический аппарат епархии. В церковных кругах его называют одним из самых влиятельных клириков после действующего митрополита Варсонофия.