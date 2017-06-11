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11.06.2017 23:28
7 Комментариев

«Мерседес» из митрополии уличили в нарушении у Морского собора в Кронштадте

За нарушением правил дорожного движения был замечен водитель автомобиля, некогда принадлежащего митрополиту Петербургскому и Ладожскому Владимиру.
«Мерседес» из митрополии уличили в нарушении у Морского собора в Кронштадте
читатель "Фонтанки"

Инцидент произошел 11 июня у Морского собора в Кронштадте. «Мерседес с госномером А***АА 98 катался сегодня утром по Якорной площади перед Морским собором перед началом службы в храме», – сообщили «Фонтанке» очевидцы.

Недовольство горожан вызвано тем, что въезд на Якорную площадь запрещен абсолютно всем автомобилям, а для высокопоставленных гостей с обратной стороны собора предусмотрена специальная парковка. «Даже Медведев, когда приезжает в собор, такого себе не позволяет, и его кортеж использует ту самую парковку за собором», – отмечают жители.

«Мерседес» из митрополии уличили в нарушении у Морского собора в Кронштадте

«На попытки кронштадцев сделать замечание, водитель дорогого авто с номером блатной серии ответил нецензурной бранью», – уверяют горожане.

По данным «Фонтанки», зафиксированный на фото автомобиль был некогда закреплен за митрополитом Петербургским и Ладожским Владимиром. В 2014 году владелицей его стала супруга секретаря епархиального управления Ольга Куксевич. Ранее она работала в митрополии машинисткой. На данный момент отец Сергий Куксевич является попечителем митрополита Владимира в старости, а также продолжает возглавлять бюрократический аппарат епархии. В церковных кругах его называют одним из самых влиятельных клириков после действующего митрополита Варсонофия.


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комментарии пользователей (7)
dddmmm
12 июня 2017 г. 00:34
Ахаха, рашка во всей её красе
Jorgen
12 июня 2017 г. 00:21
alex-un: Его высокопреосвященсвто им обещал на небе райское блаженство.
Vegetables
12 июня 2017 г. 00:18
Клали они на нас, с высокой колокольни!
alex-un
12 июня 2017 г. 00:08
Митрополиту Владимиру наверно Господь Бог разрешил нарушать ПДД.
Владислав М
12 июня 2017 г. 00:03
Почему я не удивлён?!
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