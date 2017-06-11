Экзит-полы: на выборах во Франции лидирует партия Макрона

По данным экзит-полов, на парламентских выборах во Франции лидирует партия президента страны Эммануэля Макрона «Вперед, Республика». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные телеканала RTBF.

За партию Макрона, предположительно, отдали голоса около 30% избирателей.

Партия «Республиканцы», как ожидается, получила 19–20% голосов.

За «Национальный фронт» проголосовали около 17%, за «Непокоренную Францию» — около 12%, а за «Социалистическую партию» — около 7–8%.

Явка избирателей на парламентских выборах во Франции оказалась ниже по сравнению с показателями 2012 года.