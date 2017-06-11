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22:33 11.06.2017
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Украина надеется на прямые поставки газа из Норвегии к 2022 году
21:50
Енотовидная собака и ежик в центре «Велес» бедуют без яблок
21:38
Экзит-полы: на выборах во Франции лидирует партия Макрона
21:24
В ДТП в Забайкалье погибли до 10 человек
21:02
Футболист сборной Дании назвал отморозками казахстанских игроков
20:37
Реконструкторы: Заказные митинги у нас на Марсовом поле неуместны
20:26
Соцсети приготовили новые фичи ко Дню России
20:14
Из космоса на Землю прибыл червь-мутант
19:57
Накануне Дня России поселок в Ленобласти залило жижей
19:45
В Одесской области снесли памятник революционеру Котовскому
19:28
На развязке КАД с Дачным закрывается съезд
19:00
Иран послал в Катар четыре самолета с едой, спасая соседа от голода
18:48
Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в десятый раз
18:39
В Финляндии обнаружился претендент на звание самого толстого кота в мире
18:21
Сборная России выиграла чемпионат мира по практической стрельбе из карабина
18:11
Освещать Кубок конфедераций ФИФА разрешила трем российским каналам
17:49
На сайте комитета Смольного появился фильм «Он вам не Димон»
17:35
В Петербурге и области стало больше интересных генералов
17:18
Кратовский стрелок, возможно, первой убил мать
17:04
Дачница в Ленобласти сделала харакири
16:52
В Госдуме хотят ужесточить закон об обороте оружия
16:40
На Энгельса одна «БМВ» перевернулась и «подложила камень» второй
16:29
Из-за Кубка конфедераций возможны отмены акций по раздельному сбору мусора
16:16
Первый день безвизового режима на Украине: русские стихи и утренний ажиотаж
16:02
ФИФА предлагает помощь в урегулировании конфликта в Катаре
15:49
В Ивангороде мотоциклист-романтик пошел на таран дачника у заправки
15:36
В Забайкалье полиция случайно нашла две тонны неотправленных писем
15:24
Автор ролика с «Гелендвагеном» на Дворцовой: Акция была согласована
15:10
Топ-менеджер «Роснано» арестован, но вину не признает
15:03
Студентов Горного послали вместо митингов в огород
14:53
Вратарь «Халла» понадеялся на приход в клуб российских игроков вслед за Слуцким
14:40
«Вмешательство» России беспокоит американцев больше, чем изменение климата
14:28
Цена «Зелёной карты» останется прежней
14:15
Яна Рудковская: Домработницы, водители, учителя – все за Алишера Бурхановича
14:12
Полиция выяснила, сколько стоит отрезать голову петербуржцу
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Болельщики избили кикбоксера, который нокаутировал соперника исподтишка
13:53
Поклонская показала недвижимость, но не свою, а родительскую
13:41
Еврокомиссия получила мандат на переговоры с Россией по «Северному потоку – 2»
13:27
«Зенитовца» Кокорина поздравляют с рождением сына
13:23
Санкт-Петербургский проспект будут перекрывать
13:10
При атаке боевиков ИГ в Ираке погибли около 40 человек
12:57
Во Франции идет первый тур парламентских выборов
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Полиция Лондона опубликовала фото фальшивых поясов смертников
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Кратовскому стрелку мешали жить: то ли шумели, то ли загораживали солнце
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СМИ с сомнением сообщили о ликвидации лидера террористов
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Мотоциклист умер после ДТП на Заневском
11:08
Прокуратура Ярославля: Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона
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Полиция задержала «смертника в поясе», который грозил взорвать «Невский»
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Годовалый ребенок в Петербурге впал в кому после падения в пруд
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Соцсети: Водителя, сбившего советника губернатора Петербурга, делают виновным
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Племянница бывшего вице-президента США признала вину в краже 110 тыс. долл.
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11.06.2017 21:24
0 Комментариев

В ДТП в Забайкалье погибли до 10 человек

Страшная авария случилась вечером 11 июня в Забайкальском крае на трассе «Байкал».

Погибли, по разным данным, от 8 до 10 человек. Много пострадавших.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


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11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
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