В ДТП в Забайкалье погибли до 10 человек
Страшная авария случилась вечером 11 июня в Забайкальском крае на трассе «Байкал».
Погибли, по разным данным, от 8 до 10 человек. Много пострадавших.
Подробности читайте на «Водителе Петербурга».
Страшная авария случилась вечером 11 июня в Забайкальском крае на трассе «Байкал».
Погибли, по разным данным, от 8 до 10 человек. Много пострадавших.
Подробности читайте на «Водителе Петербурга».
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