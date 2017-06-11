Футболист сборной Дании назвал отморозками казахстанских игроков

Полузащитник сборной Дании Уильям Квист дал оценку игрокам команды Казахстана после матча отборочного турнира чемпионата мира — 2018. Его слова в воскресенье, 11 июня, приводит портал Sports.kz.

«Заранее было ясно, что это будет битва. Хорошо хоть не последняя — и на том спасибо. Еще до матча я говорил, что казахстанцы — отморозки: порой они провоцировали нас. В целом же мы сыграли не очень хорошо, но были эффективнее и лучше них», — заявил Квист.

В конце первого тайма полузащитник казахстанцев Бауыржан Исламхан получил прямую красную карточку за фол против Квиста. Хавбек ударил соперника локтем по лицу. Встреча завершилась победой датчан со счетом 3:1. После шести туров отборочного турнира команда Дании набрала 10 очков и занимает третье место в группе Е. Сборная Казахстана под руководством российского специалиста Александра Бородюка замыкает таблицу (шестое место) с двумя очками.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.