Реконструкторы: Заказные митинги у нас на Марсовом поле неуместны

В ММО ВПО «Красная Звезда», которая 12 июня проводит на Марсовом поле согласованный реконструкторский фестиваль «Герои четырех эпох», предостерегли сторонников Алексея Навального от участия в их мероприятии. Об этом сообщил 11 июня в соцсетях председатель «Красной Звезды» Алексей Лапардин.

«Ваши заказные митинги во имя решения чужих интересов – здесь не уместны. Не надо примешивать политическую тематику в праздник, организованный клубами для жителей и гостей города», – говорится в одном из комментариев в сообществе «Красной Звезды» «ВКонтакте».

«Несмотря на распространяемое в соцсетях мнение о том, что кто-то может использовать наше мероприятие на Марсовом поле для проявления своей политической позиции, сообщаю Вам – этого не будет. Администрация Центрального района согласовала на Марсовом поле 12 июня 2017 года план нашего праздника, в который митинги не входят. Завуалированное послание о необходимости собрать своих сторонников на празднике, проводимой нашей организацией, может привести к тому, что мероприятие может быть сорвано или использовано для провокаций», – добавил Лапардин.

Отметим, что в петербургском штабе Алексея Навального призвали выйти 12 июня на несогласованный антикоррупционный митинг, присоединившись к утвержденному администрацией города мероприятию на Марсовом поле. По плану на площадке, куда подавали заявку оппозиционеры для проведения акции, должен пройти «Страйкфест» и фестиваль реконструкторов, в рамках которого состоится показ военной техники, спортивные состязания и мастер-классы.