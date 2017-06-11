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11.06.2017 20:37
33 Комментариев

Реконструкторы: Заказные митинги у нас на Марсовом поле неуместны

В ММО ВПО «Красная Звезда», которая 12 июня проводит на Марсовом поле согласованный реконструкторский фестиваль «Герои четырех эпох», предостерегли сторонников Алексея Навального от участия в их мероприятии. Об этом сообщил 11 июня в соцсетях председатель «Красной Звезды» Алексей Лапардин.

«Ваши заказные митинги во имя решения чужих интересов – здесь не уместны. Не надо примешивать политическую тематику в праздник, организованный клубами для жителей и гостей города», – говорится в одном из комментариев в сообществе «Красной Звезды» «ВКонтакте».

«Несмотря на распространяемое в соцсетях мнение о том, что кто-то может использовать наше мероприятие на Марсовом поле для проявления своей политической позиции, сообщаю Вам – этого не будет. Администрация Центрального района согласовала на Марсовом поле 12 июня 2017 года план нашего праздника, в который митинги не входят. Завуалированное послание о необходимости собрать своих сторонников на празднике, проводимой нашей организацией, может привести к тому, что мероприятие может быть сорвано или использовано для провокаций», – добавил Лапардин.

Отметим, что в петербургском штабе Алексея Навального призвали выйти 12 июня на несогласованный антикоррупционный митинг, присоединившись к утвержденному администрацией города мероприятию на Марсовом поле. По плану на площадке, куда подавали заявку оппозиционеры для проведения акции, должен пройти «Страйкфест» и фестиваль реконструкторов, в рамках которого состоится показ военной техники, спортивные состязания и мастер-классы.

 


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комментарии пользователей (33)
Айс
11 июня 2017 г. 22:33
drakkar6019: мухи и их повелитель
Владислав М
11 июня 2017 г. 22:33
drakkar6019: Если эти ботинки в цену его автомобиля, то всё правильно считает.
Postman
11 июня 2017 г. 22:32
Айс: За леденцами и дошираками иди к Пригожину, кстати он вас и сдаст первыми чтобы свой зад спасти, а я посмеюсь)
Postman
11 июня 2017 г. 22:30
drakkar6019: С этими придурками?))) Насмешил от души, так они сами разбегуться, это же клоуны ряженые
drakkar6019
11 июня 2017 г. 22:29
Айс: Да бросьте, это ж мелкие клоуны ! )))
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