Из космоса на Землю прибыл червь-мутант

Исследователи из Университета Тафтса (США) отправили червей вида Dugesia japonica на МКС на пять недель, а в результате получили двухголового червя-мутанта, сообщает 11 июня MR7.ru со ссылкой на журнал Regeneration.

Биологов интересовало, как при воздействии геомагнитных полей и в отсутствии гравитации вырастут плоские черви, и сохранятся ли возможные изменения в развитии, когда червей вернут на Землю.

В космических условиях подопытные существа, содержащиеся с ампутированными отростками в темной пробирке, делились бесполым путем.

На Земле одного из червей обнаружили уже с двумя головами. За долгие годы работы с плоскими червями такого эффекта ни разу не наблюдалось, отметили биологи.

Ученые решили повторить эксперимент, чтобы детально разобраться в природе странных изменений Dugesia japonica. Биологи намерены следить за регенерацией в космосе от начала и до конца.