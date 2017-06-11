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11.06.2017 20:14

Из космоса на Землю прибыл червь-мутант

Исследователи из Университета Тафтса (США) отправили червей вида Dugesia japonica на МКС на пять недель, а в результате получили двухголового червя-мутанта, сообщает 11 июня MR7.ru со ссылкой на журнал Regeneration.

Биологов интересовало, как при воздействии геомагнитных полей и в отсутствии гравитации вырастут плоские черви, и сохранятся ли возможные изменения в развитии, когда червей вернут на Землю.

В космических условиях подопытные существа, содержащиеся с ампутированными отростками в темной пробирке, делились бесполым путем.

На Земле одного из червей обнаружили уже с двумя головами. За долгие годы работы с плоскими червями такого эффекта ни разу не наблюдалось, отметили биологи.

Ученые решили повторить эксперимент, чтобы детально разобраться в природе странных изменений Dugesia japonica. Биологи намерены следить за регенерацией в космосе от начала и до конца.

 


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Ассоциация риэлторов СПб и ЛО назвала ПОБЕДИТЕЛЕЙ XI ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИИ WEB-REALTOR-2017. Церемония награждения состоялась на днях в отеле “Амбассадор”.
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Tele2 и ТрансТелеКом запустят виртуального оператора
Tele2 и компания ТрансТелеКом (ТТК) подписали соглашение о создании виртуального оператора ТТК Mobile.
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