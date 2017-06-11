Приехали вернуть Кубок

Победители Кубка конфедераций 1999 года, в составе которых есть «горошек» и единственный игрок в мировом футболе, бывший капитаном своей сборной на четырёх чемпионатах мира – это все сборная Мексики. «Фонтанка» продолжает знакомить с участниками домашнего КК-2017.

Место в рейтинге ФИФА – 17

Сборная Мексики (1050 очков) обосновалась между Уругваем (16 место, 1099 очков) и Хорватией (18 место, 1033). Наивысшая позиция мексиканской команды — 4-е место (1998, 2003, 2004, 2006). В своей конфедерации (КОНКАКАФ) Мексика стабильно занимает первую строчку.

Крупнейшая победа. 13:0

С таким счетом 28 апреля 1987 года сборная Мексики разгромила команду Багам. Это был матч отборочного турнира Панамериканских игр. По хет-трику оформили Марио Белтран и Бенхамин Галиндо.

Самое горькое поражение. 0:8

И вновь постаралась Англия. Это был товарищеский матч и прошел он 10 мая 1961 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в присутствии 77 тысяч зрителей. Три мяча на свой счет записал Бобби Чарльтон, считающийся одним из величайших футболистов Англии всех времён.

Рекордсмен по количеству сыгранных матчей. Клаудио Суарес

Уже завершил карьеру. На его счету 178 матчей за Мексику в 1992—2006 гг., забил 6 мячей. Участник чемпионатов мира 1994, 1998 и 2006 годов. В бытность игроком носил прозвище «Император», которое он получил в первом своём клубе «УНАМ Пумас», где играл в 1988—1996 годах.

Лучший бомбардир. Хавьер Эрнандес Балькасар

На счету 29-летнего нападающего 47 мячей. Ни у одного другого действующего мексиканского футболиста такого нет и близко. В сезоне 2007/08 после голевой засухи длиной в шесть матчей всерьез думал о завершении карьеры.

«В тот период жизни у меня была масса вопросов о том, правильный ли путь избрал для меня бог. Тогда я немного играл в футбол. Чаще всего сидел в резерве. С обидой я наблюдал, как меня опережают другие молодые игроки, и от этого я действительно впадал в отчаяние. Тогда я думал об уходе из футбола. Я много говорил с родителями, бабушкой и дедушкой, моей сестрой, девушкой об этой ситуации, и они помогли мне понять, что я должен делать. Теперь я понимаю, что я — счастливый парень, и рад, что продолжил играть. Тот опыт меня многому научил», – вспоминал позже Эрнандес. Постепенно его бомбардирские дела пошли на поправку и в 2010 году он забил 10 голов в 11 матчах. После этого он перебрался в «Манчестер Юнайтед» и начался его европейский этап карьеры. В настоящее время играет за «Байер 04».

Хавьера Эрнандеса часто называют «Чичарито», что означает «горошек». Это отсылка к прозвищу его отца, футболиста Хавьера Эрнандеса Гутьерреса, который был известен по прозвищу «Чичаро» (исп. Chícharo) (горох) из-за своих зелёных глаз.

Уже выигрывали Кубок конфедераций

Произошло это в 1999 году. В финале домашнего для себя турнира Мексика победила Бразилию со счётом 4:3. Это до сих пор лучшее достижение мексиканцев на международной арене. Они же единственная сборная на КК-2017, которая выигрывала эти соревнования.

Играли в Ленинграде

В конце 60-х годов провели серию из пяти матчей с СССР. Все 4 матча в Мексике завершились ничьей — три раза нулевой и один раз со счётом 1:1, а в единственном матче, проведённом в СССР, мексиканцы потерпели поражение — 0:2. Матч проходил в Ленинграде на стадионе имени Кирова и собрал 100 000 зрителей.

Главный тренер. Хуан Карлос Осорио

Родом из Колумбии. Игровую карьеру пришлось завершить рано из-за травмы в 26 лет. Занял пост главного тренера сборной Мексики в октябре 2015 года. Ранее возглавлял американские «Чикаго Файр», «Нью-Йорк Ред Буллз», колумбийские «Мильонариос», «Онсе Кальдас», «Атлетико Насьональ», мексиканскую «Пуэблу», бразильский «Сан-Паулу». Имеет опыт работы в Европе, входил в тренерский штаб английского "Манчестер Сити". Осорио – четырехкратный чемпион Колумбии, дважды выиграл Кубок страны, по разу – Суперлигу Колумбии.

В официальных встречах при нем мексиканцы проиграли лишь раз и сразу с разгромным счетом: 0:7 от сборной Чили. Зато в 9 первых матчах под его началом команда одержала победы (в 7 первых – не пропустив мячей).

Капитан и ветеран. Рафаэль Маркес

Ему 38 лет, и он продолжает играть в футбол на высшем уровне. Маркес дебютировал за «Атлас» из Гвадалахары в 1996-м в возрасте 17 лет. Уже год спустя он впервые был вызван в сборную, а в 1999-м отыграл все матчи на победном Кубке конфедераций. После того турнира на молодого защитника вышли скауты «Монако». В дебютном же сезоне под началом Клода Пюэля мексиканец выиграл с княжеским клубом Лигу 1. Став заметной фигурой во Франции, Рафаэль был приглашён в «Барселону». На момент ухода из «Барсы», состоявшимся в 2010-м, мексиканцу принадлежал рекорд сыгранных матчей для не европейцев. Последние полтора года ветеран играет в родном «Атласе», откуда продолжает вызываться в сборную. Для неё Маркес – фигура уникальная. Он – единственный игрок в мировом футболе, бывший капитаном своей сборной на четырёх мировых первенствах. На трёх из них он забивал мячи.

Как попали на Кубок конфедераций

Путёвка на Кубок конфедераций от КОНКАКАФ разыгрывалась в стыковом матче между победителями двух последних розыгрышей. Ими стали две самые титулованные команды региона – США и Мексика. В итоге мексиканцы на чужом поле обыграли американцев в овертайме (3:2) и поедут на КК-2017.

Кто едет на Кубок конфедераций

В Россию едет почти основной состав. Мексиканцы явно намерены повторить успех 1999 года. Полностью состав выглядит так:

Вратари: Родольфо Кота («Гвадалахара»), Гильермо Очоа («Гранада»), Альфредо Талавера («Толука»);

Защитники: Нестор Араухо («Сантос Лагуна»), Карлос Сальседо («Фиорентина»), Рафаэль Маркес («Атлас»), Диего Рейес («Эспаньол»), Эктор Морено (ПСВ), Луис Рейес («Атлас»);

Полузащитники: Хонатан дос Сантос («Вильярреал»), Мигель Лайюн («Порту»), Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси»), Эктор Эррера, Хесус Корона (оба – «Порту»), Карлос Вела («Реал Сосьедад»), Хавьер Акино («Тигрес»), Освальдо Аланис («Гвадалахара»), Андрес Гуардадо (ПСВ);

Нападающие: Марко Фабиан («Айнтрахт» Франкфурт), Хавьер Эрнандес («Байер»), Рауль Хименес («Бенфика»), Орибе Перальта («Америка»), Ирвинг Лосано («Пачука»).

Расписание игр в России: Сборная Мексики играет в группе «А» с Португалией, Новой Зеландией и Россией.

18 июня. Казань. Португалия – Мексика.

21 июня. Сочи. Мексика – Новая Зеландия.

24 июня. Казань. Мексика – Россия.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»