Освещать Кубок конфедераций ФИФА разрешила трем российским каналам

Международная федерация футбола (ФИФА) предоставила права на освещение Кубка конфедераций – 2017 консорциуму «2 Спорт 2», представленному Первым каналом, ВГТРК и «Матч ТВ», сообщает 11 июня «Газета.Ru».

Все матчи Кубка будут показаны в прямом эфире Первого канала и «Матч ТВ» (бесплатно) и освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.

Это решение прокомментировал вице-премьер России Виталий Мутко, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Чемпионат.com».