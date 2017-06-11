Освещать Кубок конфедераций ФИФА разрешила трем российским каналам
Международная федерация футбола (ФИФА) предоставила права на освещение Кубка конфедераций – 2017 консорциуму «2 Спорт 2», представленному Первым каналом, ВГТРК и «Матч ТВ», сообщает 11 июня «Газета.Ru».
Все матчи Кубка будут показаны в прямом эфире Первого канала и «Матч ТВ» (бесплатно) и освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.
Это решение прокомментировал вице-премьер России Виталий Мутко, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Чемпионат.com».
«Не понимаю, почему вы интересуетесь подробностями переговоров с ФИФА на предмет прав показа Кубка конфедераций. Лучше порадуйтесь! Сориентируйте болельщика, что будет возможность посмотреть игры Кубка конфедераций по ТВ, и скоро будет опубликована сетка вещания — когда и по какому каналу тот или иной матч покажут. Зачем эти детали, главное, что удалось.
Идут переговоры между двумя сторонами, какой смысл это обсуждать? Мне кажется, нужно порадоваться достигнутым договоренностям и тому, что люди увидят матчи Кубка конфедераций по ТВ внутри страны. Впереди ждет процесс переговоров по показу чемпионата мира.
Сколько стоили права на показ? Это лучше спросить у ФИФА или, допустим, у Первого», – сказал Мутко.