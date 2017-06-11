На сайте комитета Смольного появился фильм «Он вам не Димон»

На сайте петербургского комитета по законности, правопорядку и безопасности zakon.gov.spb.ru выложили фильм-расследование Алексея Навального «Он вам не Димон». Сообщение от анонимных хакеров появилось на правительственном портале в районе 17 часов 11 июня.

«Выбери, кто тобой манипулирует!» – написали анонимы и на «выбор» дали фильм Навального и социальную рекламу, инициированную комитетом.

В комитете по законности от комментариев воздержались, попутно высказав корреспонденту «Фонтанки» мысль, что от подобных инцидентов не застрахован ни один сайт, и сообщив, что технические специалисты Смольного работают над устранением проблемы.

За время написания и публикации новости страница была удалена.

Отметим, что ранее фильм «Он вам не Димон» появился на портале прокуратуры Ярославской области. «Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона», – подписали неизвестные. Вскоре страница была удалена.

12 июня Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на очередной антикоррупционный митинг. В Петербурге его проведение не согласовали. Ранее митинги против коррупции прошли 26 марта после публикации расследования Алексея Навального «Он вам не Димон» об имуществе Дмитрия Медведева. На площади разных городов России вышли тысячи молодых людей.