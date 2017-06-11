В Петербурге и области стало больше интересных генералов

Накануне Дня России президент Путин повысил в звании трех заметных силовиков Северо-Западного округа, сообщает 11 июня 47news со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации России. Один из них стал генералом вопреки своим «похоронам».

Так, в звании повышены руководитель главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу Александр Клаус и начальник Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, генерал-майор Сергей Сазин. Оба стали генерал-лейтенантами.

Третий – руководитель Выборгской таможни Александр Ястребов, которому присвоено звание генерал-майора таможенной службы. Минувшая весна стала для него непростой. Сначала к Выборгской таможне подбросили гроб, затем фото Ястребова появилось на свежей могиле. Подробности читайте на 47news.