Кратовский стрелок, возможно, первой убил мать

Кратовский стрелок Игорь Зенков, устроивший бойню в подмосковном дачном поселке, мог первой убить свою мать, сообщает NEWSru.com со ссылкой на «Интерфакс».

Собеседник агентства сообщил, что правоохранительные органы пытались разыскать 80-летнюю мать Зенкова, которая, по словам соседей, жила вместе с ним. Ее найти не удается, есть предположение, что она была застрелена сыном до начала бойни, и ее тело находится под завалами сгоревшего дома. Дом был подожжен во время штурма, Зенков оттуда сбежал, прорвавшись через оцепление, и уже в лесу, через семь часов, в ходе операции с участием сотен человек и двух БТР, его убили.

«За высокий профессионализм и слаженность действий по решению руководства ГУ МВД России по Московской области сотрудники, принимавшие участие в спецоперации, будут представлены к ведомственным наградам», – сообщается на сайте МВД РФ.

«Лента.ру» со ссылкой на ТАСС пишет, что следователи нашли в личных вещах Зенкова предсмертную записку. В ней мужчина жаловался отцу на сложные отношения с соседями. «Отец мужчины, открывшего накануне стрельбу в подмосковном поселке, допрошен. Кроме того, опрошены местные жители, соседи», — цитирует «Газета.Ru» источник РИА Новости.

Ранее сообщалось, что у Зенкова были конфликты с жителями поселка на бытовой почве. В частности, не сложились у него отношения с владельцем расположенного неподалеку автосервиса (его, как пишут, Зенков застрелил одним из первых) и соседом, дом которого затенял его участок. Также у мужчины нередко возникали ссоры с проживавшим с ним в одном доме родственником. Также сообщалось о психических отклонениях у Зенкова: он проходил лечение у психиатра.

В Следственном комитете подтвердили, что Зенков около 20 лет проработал в МЧС слесарем-ремонтником. Он бывал в горячих точках, в частности в Чечне, но не воевал там. Однако следователи полагают, что оттуда он мог привезти часть оружия, которое использовал во время бойни.

«Что касается оружия, которое он использовал при нападении, то все оно было старых образцов. Часть оружия привезена им из командировки в Чечню, часть являлась самодельным. Никаких разрешений на хранение оружия у Зенкова не было. Основываясь на данные осмотра места происшествия и опроса свидетелей и очевидцев, следствие полагает, что у него было большое количество боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет «маузер», – говорят в СК.