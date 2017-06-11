Дачница в Ленобласти сделала харакири
Женщина воткнула нож себе в живот на дачном участке в Кировском районе Ленинградской области.
Медики доставили 57-летнюю дачницу в районную больницу. Подробности читайте на портале 47news.
Женщина воткнула нож себе в живот на дачном участке в Кировском районе Ленинградской области.
Медики доставили 57-летнюю дачницу в районную больницу. Подробности читайте на портале 47news.
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