Из-за Кубка конфедераций возможны отмены акций по раздельному сбору мусора

В связи с проведением мероприятий в рамках Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге возможны отмены акций «РазДельный Сбор», запланированных на 1 июля, сообщают 11 июня организаторы и просят следить на информацией на сайте движения и на страницах в соцсетях.

Последняя акция собрала 4257 участников – столько человек пришли, чтобы сдать на переработку раздельно собранные бытовые отходы и превратить их в сырье для новых изделий. Временные пункты приема вторсырья работали по 23 адресам. В итоге было собрано около 8 тонн стеклотары, более 4,4 тонны макулатуры, 1505 мешков пластиковых изделий и пленки, 385 мешков упаковок «Тетра Пак», 207 мешков консервных банок и другое вторсырье, которое в этот же день отправилось на площадки заготовительных и перерабатывающих предприятий Петербурга.