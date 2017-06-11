Первый день безвизового режима на Украине: русские стихи и утренний ажиотаж

11 июня, в день вступления в силу безвизового режима Украины с Евросоюзом, в пунктах пропуска Закарпатья ажиотаж наблюдался первые восемь часов. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

"Сейчас уже ажиотажа нет. Могу точно сказать статистику: за первые 8 часов, то есть с полуночи до 8:00 за одну смену в страны Евросоюза выехали из Закарпатья ровно 100 человек. Самое популярное направление – Венгрия (89 человек), 6 человек выехали в Румынию и пятеро в Словакию. Никакой конфликтной ситуации не было, ни одного человека не вернули обратно", – рассказал он.

В целом к середине дня безвизовым режимом на Украине воспользовались больше 700 человек, однако четверым отказали во въезде, рассказала телеканалу "112 Украина" спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. По ее словам, один отказ получил гражданин на румынской границе, один – на польской и два – на словацкой границе.

Поздравляя жителей страны, президент Петр Порошенко процитировал стихотворения русских классиков Пушкина и Лермонтова. Об этом сообщает сайт главы государства (перевод «Ленты.ру»).

По словам Порошенко, начало действия безвиза символизирует окончательный разрыв «с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным "русским миром"». Президент добавил, что украинцы добились «свободы, которой еще не знали».

«Глава государства процитировал строки стихотворения русского поэта Михаила Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ"», — сообщает пресс-служба.

«Он отдельно обратился к тем россиянам, которые в условиях жесткой имперской диктатуры находят в себе мужество осуждать российскую агрессию против Украины, находят мужество требовать демократических прав и свобод и напомнил слова другого поэта Александра Пушкина: "Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут ваши имена"», — говорится в сообщении на сайте президента.