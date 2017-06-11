ФИФА предлагает помощь в урегулировании конфликта в Катаре

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация окажет помощь в урегулировании ситуации с Катаром.

«Катар оказался в кризисе. Но я настроен оптимистично и уверен, что ситуация в регионе разрешится. ФИФА пропагандирует футбол, а не вмешательство в геополитику. Но мы готовы предложить помощь в урегулировании конфликта», — цитирует Инфантино DPA.

Ранее сообщалось, что проведение чемпионата мира 2022 года в Катаре находится под угрозой срыва из-за разрыва дипломатических отношений и блокировки границ между Дохой и соседними странами.