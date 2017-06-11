В Забайкалье полиция случайно нашла две тонны неотправленных писем

«Схрон» из неотправленной корреспонденции обнаружили в квартире у сестры читинского почтальона. Нерадивой сотруднице предстоит искать новое место работы, а почтамту Забайкальского края — рассылка двух тонн потерянных писем.

Как сообщили 11 июня в пресс-службе регионального УМВД, в квартиру к подозреваемой полицейских привело уголовное дело, подробности которого не раскрываются. Обыск ознаменовался неожиданной находкой, которая стала основанием для ещё одного дела, но уже административного.

Оказалась, что сестра хозяйки является работником одного из почтовых отделений и, судя по всему, годами приносит родственнице чужие письма. В квартире нашлись две тонны бумаг, в том числе судебные уведомления.

Читинский почтамт на находку отреагировал внутренним расследованием. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Почты России, нерадивого работника уволили. В ведомстве отметили, что в настоящее время занимаются отправкой корреспонденции, и часть писем нашла своих адресатов.

А уже бывшая сотрудница почты в рамках административного дела расскажет о своей необычной коллекции и о пренебрежении должностными обязанностями.