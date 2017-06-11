Еще
17:16 11.06.2017
Пришлите свою новость!
17:04
Дачница в Ленобласти сделала харакири
16:52
В Госдуме хотят ужесточить закон об обороте оружия
16:40
На Энгельса одна «БМВ» перевернулась и «подложила камень» второй
16:29
Из-за Кубка конфедераций возможны отмены акций по раздельному сбору мусора
16:16
Первый день безвизового режима на Украине: русские стихи и утренний ажиотаж
16:02
ФИФА предлагает помощь в урегулировании конфликта в Катаре
15:49
В Ивангороде мотоциклист-романтик пошел на таран дачника у заправки
15:36
В Забайкалье полиция случайно нашла две тонны неотправленных писем
15:24
Автор ролика с «Гелендвагеном» на Дворцовой: Акция была согласована
15:10
Топ-менеджер «Роснано» арестован, но вину не признает
15:03
Студентов Горного послали вместо митингов в огород
14:53
Вратарь «Халла» понадеялся на приход в клуб российских игроков вслед за Слуцким
14:40
«Вмешательство» России беспокоит американцев больше, чем изменение климата
14:28
Цена «Зелёной карты» останется прежней
14:15
Яна Рудковская: Домработницы, водители, учителя – все за Алишера Бурхановича
14:12
Полиция выяснила, сколько стоит отрезать голову петербуржцу
14:05
Болельщики избили кикбоксера, который нокаутировал соперника исподтишка
13:53
Поклонская показала недвижимость, но не свою, а родительскую
13:41
Еврокомиссия получила мандат на переговоры с Россией по «Северному потоку – 2»
13:27
«Зенитовца» Кокорина поздравляют с рождением сына
13:23
Санкт-Петербургский проспект будут перекрывать
13:10
При атаке боевиков ИГ в Ираке погибли около 40 человек
12:57
Во Франции идет первый тур парламентских выборов
12:48
Петербуржец заявил о пропаже друга в лесах Ленобласти
12:35
Полиция Лондона опубликовала фото фальшивых поясов смертников
12:22
Генпрокурор США Сешнс даст показания в сенате
12:10
Кратовскому стрелку мешали жить: то ли шумели, то ли загораживали солнце
11:57
На Пулковской улице пьяный ранил из пистолета двоих петербуржцев
11:45
Из Охты выловили утопленника
11:33
СМИ с сомнением сообщили о ликвидации лидера террористов
11:20
Мотоциклист умер после ДТП на Заневском
11:08
Прокуратура Ярославля: Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона
10:59
Airbus грозит перенести производство из Британии из-за последствий Brexit
10:59
Оппозиционер Вячеслав Мальцев доставлен в полицию
10:47
Глава МИД Катара рассказал об отношениях страны с США
10:36
В Красногвардейском районе тушили «сельский» пожар
10:25
Полиция задержала «смертника в поясе», который грозил взорвать «Невский»
10:23
СМИ: Коми предложили $10 млн за книгу о его отношениях с Трампом
10:12
Новак ожидает балансировки рынка нефти к первому кварталу 2018 года
10:01
Годовалый ребенок в Петербурге впал в кому после падения в пруд
00:53
Соцсети: Водителя, сбившего советника губернатора Петербурга, делают виновным
00:50
Суррогатная мать родила форварду «Реала» Роналду двойню
00:38
"Диалоги" пустил к себе Пиотровский
00:31
Подмосковный стрелок ликвидирован. Установлена его личность
10/06
ГУ МВД отреагировало на ролик с катанием на «Гелендвагене» по Дворцовой
10/06
В центре Амстердама автомобиль въехал в толпу
10/06
Два человека погибли в результате столкновения катера и яхты у берегов Крыма
10/06
Племянница бывшего вице-президента США признала вину в краже 110 тыс. долл.
10/06
Лавров высказал Тиллерсону «категорическое несогласие» из-за удара США по Сирии
10/06
Подмосковного стрелка блокировали в лесу. Жертв – четыре
10/06
У сотрудника Минобороны в Петербурге угнали «Ягуар» за 2,3 млн руб.
10/06
Исполнитель роли Бэтмена Адам Уэст умер в США
10/06
Мальчик выбежал на поле во время матча Латвия — Португалия, чтобы обнять Роналду
10/06
Путин лапидарно ответил на вопрос о желании быть царем
10/06
Премьер-министры Финляндии и Эстонии сыграли в футбол
10/06
Задержанных 26 марта протестантов решили занять 12 июня – явкой в полицию
10/06
Ростовчанину компенсировали Porsche, разбитый сотрудником автоцентра
10/06
Дети в Приморье погибли, пытаясь сделать селфи на фоне поезда
10/06
СМИ: Подмосковный стрелок убил от 2 до 4 человек
10/06
В Подмосковье неудачливые коммерсанты бросили льва в клетке
10/06
Очередь к мощам Николая Чудотворца превысила 8 км
10/06
Ярый противник беженцев возглавил партию «Истинные финны»
10/06
Петербуржец Матлаков выиграл чемпионат Европы по шахматам
10/06
В Подмосковье полиция штурмует дом, где засел стрелок. Сообщается о жертвах
10/06
Латвийская теннисистка Остапенко стала победительницей «Ролан Гаррос – 2017»
10/06
«Мажор на «Гелендвагене» похвастался поездкой по лестнице Эрмитажа
10/06
Митрополит Иларион выразил сожаление по поводу падающих доходов россиян
10/06
Очевидцы: В ДТП на М-10 погибла девушка, пострадал китаец
10/06
На Курляндской пожар разошелся на 100 кв. м
10/06
МИД России увидел «новый фейк» в публикации о «пропагандистах» RT и Sputnik
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
11.06.2017 15:36

В Забайкалье полиция случайно нашла две тонны неотправленных писем

«Схрон» из неотправленной корреспонденции обнаружили в квартире у сестры читинского почтальона. Нерадивой сотруднице предстоит искать новое место работы, а почтамту Забайкальского края — рассылка двух тонн потерянных писем.

Как сообщили 11 июня в пресс-службе регионального УМВД, в квартиру к подозреваемой полицейских привело уголовное дело, подробности которого не раскрываются. Обыск ознаменовался неожиданной находкой, которая стала основанием для ещё одного дела, но уже административного.

Оказалась, что сестра хозяйки является работником одного из почтовых отделений и, судя по всему, годами приносит родственнице чужие письма. В квартире нашлись две тонны бумаг, в том числе судебные уведомления.

Читинский почтамт на находку отреагировал внутренним расследованием. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Почты России, нерадивого работника уволили. В ведомстве отметили, что в настоящее время занимаются отправкой корреспонденции, и часть писем нашла своих адресатов.

А уже бывшая сотрудница почты в рамках административного дела расскажет о своей необычной коллекции и о пренебрежении должностными обязанностями.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52

Парки помогают провести каникулы с пользой

День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09

Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ

11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14

Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой

Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Дачница в Ленобласти сделала харакири
В Забайкалье полиция случайно нашла две тонны неотправленных писем
Топ-менеджер «Роснано» арестован, но вину не признает
Полиция выяснила, сколько стоит отрезать голову петербуржцу
При атаке боевиков ИГ в Ираке погибли около 40 человек
Петербуржец заявил о пропаже друга в лесах Ленобласти
Полиция Лондона опубликовала фото фальшивых поясов смертников
Кратовскому стрелку мешали жить: то ли шумели, то ли загораживали солнце
На Пулковской улице пьяный ранил из пистолета двоих петербуржцев
Из Охты выловили утопленника
Грешники нашли утешение на Литейном
Казнь балетмейстера
Эхо Петербурга в киевском расстреле
Как украсть полмиллиарда на армейском угле
А девушки потом
Земля профсоюзов очищена огнем
Швабра без бирки довела до суда
Фон Мессинг довела силовиков до миллиарда евро
Как полиция потревожила «Вежливых людей»
Двенадцать разгневанных женщин
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Под цветными зонтиками «поселилось» желтое пианино

читатель "Фонтанки"

Как защищают Новую Зеландию в Петербурге

Финскую визу 40 дней ждут

Новости компаний
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
21.04.2017 16:34
ГК QBF выступила партнёром встречи предпринимателей Санкт-Петербурга
Во вторник, 18 апреля 2017 года, ведущие предприниматели и эксперты в области маркетинга собрались в Санкт-Петербурге на форуме «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
Группа компаний «Эталон»
10.04.2017 10:20
ГК «Эталон» начинает продажи в новом проекте в Санкт-Петербурге
Группа компаний «Эталон» открыла продажи квартир в ЖК Fusion в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Проект реализует «Эталон-ЛенСпецСМУ» (входит в ГК "Эталон")
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.