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11.06.2017 15:24

Автор ролика с «Гелендвагеном» на Дворцовой: Акция была согласована

Автор ролика с «Гелендвагеном» на Дворцовой площади – популярный блогер Николай Соболев – объяснил СМИ, что мероприятие было согласовано с полицией. К публикации видео в «Инстаграме» 10 июня он, по его словам, отношения не имеет. «Оправдался» и скандальный «инстаграмовский» канал.

После того, как в СМИ прокатилась волна публикаций, и на нее отреагировало ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Соболев рассказал «Собаке», что видео в «Инстаграме» – это нарезка из его ролика «Гелик», опубликованного в YouTube 27 июня 2016 года.

«Ролик является нарезкой из моего видео «Гелик», которое опубликовано на канале Ready Steady Go почти год назад. Это была полностью спланированная и согласованная акция с городским ГИБДД. Мы заранее запарились, соблюли все формальности. На видео не видно, но рядом с нами всегда находился патруль ГИБДД, который следил за скоростным режимом и прохожими.

Почему канал Rich Russian Kids опубликовал это видео именно сейчас – не знаю. Видимо, им не хватает контента, или хотят «хайпануть» на горячей теме. Неприятно удивлен реакцией СМИ, которые даже не попытались разобраться в ситуации, взять комментарий и назвали меня «мажором», который нагло колесит по Дворцовой».

Ролик со скандальной подписью «Когда тебе хочется погулять по Дворцовой, но лень выходить из Гелика» в паблике Rich Russian Kids в Instagram за сутки с небольшим набрал более 80 тысяч просмотров. Любопытно, что подпись подредактировали. Вчера она заканчивалась словами: «Даже @gibdd_rf не решаются подъехать», а сегодня: «Если что -  данная акция была согласована с уполномоченными органами Санкт-Петербурга, имеет сугубо развлекательный характер».

Оба видео можно посмотреть на «Водителе Петербурга».


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