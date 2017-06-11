Топ-менеджер «Роснано» арестован, но вину не признает

Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова, который обвиняется в махинациях с деньгами корпорации, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу суда. Теперь он отправится в СИЗО – до 9 августа 2017 года.

Ранее сообщалось, что Горьков не признал вину по делу о махинациях на 738 млн руб.

Следователь, по данным «Ленты», ходатайствовал об аресте Горькова, мотивируя это тем, что, находясь на свободе, он может скрыться или уничтожить доказательства. Сам обвиняемый своей вины не признает.

По делу о махинациях объявлен в розыск брат управляющего корпорации Андрея Горькова, передает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

«Дело оперативно-разыскной деятельности в отношении Евгения Горькова, подписанное заместителем главы ГУЭБиПК МВД России, — это ваш брат, я так понимаю, — из которого следует, что по месту регистрации его обнаружить не удалось», — сказала судья Елена Ленская.