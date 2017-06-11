Студентов Горного послали вместо митингов в огород

Студентов Горного университета в Петербурге призвали отказаться от участия в митингах 12 июня, а отпраздновать День России на огороде. Такое сообщение за подписью Владимира Бажина (предположительно, речь идет о декане факультета переработки минерального сырья) распространили между старостами нескольких групп.

В письме, которое получили студенты, утверждается, что за участие в митингах Алексея Навального платят по 350 рублей в час. «Срочно распространить информацию по старостам и кураторам о предостережении студентов Горного в подобных манифестациях. Отмечайте праздник дома или в огороде», – говорится в послании.

Также студенты Горного сообщили «Фонтанке», что письма с призывом не участвовать в акциях получили учащиеся нефтегазового факультета. Их попросили «избежать недопонимания с правоохранительными органами».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что ректоры ЛЭТИ, Мечниковского университета, Первого меда и Института кино и телевидения обратились на сайтах к студентам с просьбой не поддаваться на провокации и не выходить на митинги. «Считаем своим долгом предупредить вас, что участие в провокациях незаконно. Задумайтесь об истинных причинах организации этих мероприятий, не будьте «пешками» в чужой игре», – обратились к студентам в администрации Межвузовского студгородка.

Напомним, 12 июня Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на очередной антикоррупционный митинг. В Петербурге его проведение не согласовали.