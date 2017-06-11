Вратарь «Халла» понадеялся на приход в клуб российских игроков вслед за Слуцким

Вратарь английского «Халл Сити» Элдин Якупович поделился впечатлениями от назначения Леонида Слуцкого главным тренером команды. Слова футболиста в воскресенье, 11 июня, приводит «Спорт-Экспресс».

«Российский футболист в "Халле"? Почему нет? Надеюсь, мистер Леонид кого-нибудь возьмет. У вас есть очень хорошие игроки. Пример — Александр Самедов, с которым я играл в "Локомотиве". Я рад приходу Слуцкого, потому что теперь у нас есть тренер, знающий, что такое большие победы. Уверен, он поможет "Халлу" вернуться в премьер-лигу», — заявил Якупович.

«Халл Сити» объявил о назначении 46-летнего Слуцкого на пост главного тренера 9 июня. В минувшем сезоне «тигры» покинули английскую премьер-лигу (АПЛ) и вылетели в чемпионшип. Слуцкий первым из российских тренеров получил работу в Туманном Альбионе. Перед ним стоит задача вернуть команду в АПЛ.

32-летний Якупович выступает за «Халл Сити» с 2012 года. С 2006 по 2009 год голкипер защищал цвета московского «Локомотива».