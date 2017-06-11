«Вмешательство» России беспокоит американцев больше, чем изменение климата
Телеканал Fox News провел опрос среди американцев, выявив проблемы, которые «чрезвычайно» или «очень сильно» волнуют американцев, сообщает 11 июня «Газета.Ru».
На первом месте оказались траты правительства — ими обеспокоены 80% граждан США. На втором и третьем местах — экономика и инфраструктура (по 75%).
Также среди проблем, волнующих американцев, значатся вероятность войны с КНДР (68%), террористические атаки (67%) и рынок труда (65%).
На седьмом месте оказалось «вмешательство» России во внутренние дела США — из-за них переживает 61% американцев. Следом идет изменение климата (60%) и нелегальная иммиграция (51%).
Опрос проводился с 21 по 23 мая. Телеканал, однако, не приводит точное число принявших участие в опросе.
Fox News Poll: Issues facing country today "extremely" or "very" concerned. pic.twitter.com/PWd0muBwcH
— Fox News (@FoxNews) 10 июня 2017 г.