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17:16 11.06.2017
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11.06.2017 14:40

«Вмешательство» России беспокоит американцев больше, чем изменение климата

Телеканал Fox News провел опрос среди американцев, выявив проблемы, которые «чрезвычайно» или «очень сильно» волнуют американцев, сообщает 11 июня «Газета.Ru».

На первом месте оказались траты правительства — ими обеспокоены 80% граждан США. На втором и третьем местах — экономика и инфраструктура (по 75%).

Также среди проблем, волнующих американцев, значатся вероятность войны с КНДР (68%), террористические атаки (67%) и рынок труда (65%).

На седьмом месте оказалось «вмешательство» России во внутренние дела США — из-за них переживает 61% американцев. Следом идет изменение климата (60%) и нелегальная иммиграция (51%).

Опрос проводился с 21 по 23 мая. Телеканал, однако, не приводит точное число принявших участие в опросе.



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Фото предоставлены компанией «Группа ЛСР»
09.06.2017 12:50
«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
www.newnordic-thailand.com
09.06.2017 09:00
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания NewNordicGroup предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
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