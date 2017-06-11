Полиция выяснила, сколько стоит отрезать голову петербуржцу

На Московском вокзале задержан третий фигурант из Махачкалы по делу об убийстве и расчленении петербуржца. Накануне, 10 июня, полицейские в парке Сосновка откопали голову мужчины. «Фонтанка» выяснила, что потерпевший обрек себя, когда при сомнительных знакомых набрал пин-код своей карты в банкомате.

По информации «Фонтанки», сегодня, 11 июня, в пять часов утра на Московском вокзале Петербурга при прибытии поезда из Махачкалы оперативниками «убойного» отдела главка и уголовного розыска Калининского района был встречен житель Дагестана. Его, как и двух его ранее задержанных товарищей, Следственный комитет Калининского района подозревал в умышленном убийстве с целью хищения денег.

Ранее «Фонтанка» уже кратко сообщила о находке в парке Сосновка Выборгского района. Тогда, 10 июня, около пяти часов утра полицейские в месте, указанном 28-летним жителем Махачкалы, обнаружили отрезанную голову мужчины.

По данным «Фонтанки», расследование началось 20 мая этого года, когда в полицию Калининского района с заявлением об исчезновении своего 32-летнего сына обратилась петербурженка. Она рассказала, что 18 мая он ушел из своей квартиры на улице Брянцева и пропал. Заодно женщина указала о крупной сумме, находящейся у него на банковской карте. Проверка показала, что последний раз он снимал деньги из банкомата именно 18 мая.

Однако вскоре после заявления о без вести пропавшем, служба безопасности банка уведомила оперативников, что деньги с его карты продолжают системно сниматься. Так, несколько транзакций было совершено в Петербурге, а затем съем наличных денег начался в Москве. После очередного подхода к столичному банкомату 5 июня оперативникам Петербурга удалось установить данные подозреваемых.

9 июня оперативники уголовного розыска вылетели в столицу, где были задержаны два жителя Махачкалы – 28-летний Алексей Дудин и 29-летний Руслан Нурлиев. В Следственном комитете они дали показания, как расправились с петербуржцем.

Оказалось, что 18 мая они случайно с ним встретились, а он при них снял небольшую сумму в банкомате. Но сделал это неосторожно, и один из подозреваемых запомнил его пин-код. Также им стала известна и точная сумма на счету – 1 миллион 150 тысяч рублей.

Далее, во время отдыха с алкоголем в квартире на проспекте Просвещения, куда они все заглянули вечером, петербуржец получил три удара ножом. После его расчленили, а части тела разбросали по Петербургу. Как читатель уже понял, голову они выкинули в парк Сосновка.

Следствие установило и третьего участника вечеринки, которого не удалось задержать 9 июня в Москве. 20-летний житель Махачкалы был встречен сегодня на Московском вокзале. Это младший брат уже задержанного Дудина. По информации «Фонтанки», следствие выяснило, что в момент убийства его не было в квартире, и он дал показания, как его брат и приятель уже выносили части тела.

Что касается двоих задержанных, то они уже арестованы 10 июня судьей Калининского района.