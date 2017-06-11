Яна Рудковская: Домработницы, водители, учителя – все за Алишера Бурхановича

Яна Рудковская, телеведущая и музыкальный продюсер Димы Билана и Евгения Плющенко, поделилась своим представлением об общественном мнении в России. Видео опубликовано 11 июня на канале ForbesRussia в Twitter.

Светская дама убеждена, что народ на стороне Усманова. «Алишер Бурханович скоро станет русским национальным героем. Вы знаете, что народу все нравится? И они не за Навального. Основная часть аудитории, которую я знаю, <...> например домработницы, водители, <...> учителя, репетиторы, тренеры – все за Алишера Бурхановича», – уверена Рудковская.

Кто за Алишера Бурхановича? Яна Рудковская убеждена, что народ на стороне Усманова. pic.twitter.com/t7O0oTpOCV — ForbesRussia (@ForbesRussia) 11 июня 2017 г.



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