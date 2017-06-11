Поклонская показала недвижимость, но не свою, а родительскую

Депутат Госдумы Наталья Поклонская после конфликта с Transparency international Россия показала журналистам недвижимость, правда не свою, а родительскую.

Экс-прокурор провела телеканалу «Дождь» экскурсию по дому своих родителей и ответила на личные вопросы. Ее родители, родом из Донецкой области, переехали в Крым в 90-м году и начали строиться.

«Папа в колхозе работал электриком, мама работала в садоводческой бригаде в колхозе, потом уборщицей в школе. Потом по состоянию здоровья ей пришлось оставить работу, и мы завели хозяйство. У нас были коровка, бычок, поросята, куры, вот», – рассказывает Поклонская.

«Она впервые так близко подпустила к себе журналиста и растерялась. Поведение экс-прокурора напоминает поведение судебного пристава, который пришел описывать имущество: телевизор, проигрыватель, ложек серебряных — столько-то штук», – отмечают журналисты «Дождя».