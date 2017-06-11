Еврокомиссия получила мандат на переговоры с Россией по «Северному потоку – 2»

Еврокомиссия получила мандат на проведение переговоров по осуществлению проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» с российской стороной в специальном режиме, заявил заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, передают 11 июня «Известия».

«Это совсем свежие новости: комиссия одобрила мандат, и сегодня мы должны представить его странам-участницам. У нас есть право не только участвовать в дебатах, но и предлагать добавки в текст», — сказал он во время министерской встречи по устойчивому развитию энергетики в Астане.

Сообщается, что дальнейшее обсуждение данной темы запланировано на сентябрь.

Ранее сообщалось, что Польша ожидает от ЕК более жесткой позиции по «Северному потоку – 2».