«Зенитовца» Кокорина поздравляют с рождением сына

«Зенитовский» нападающий Александр Кокорин стал отцов, сообщается в паблике Play and Help (благотворительный проект семей ФК «Зенит», известных спортсменов и деятелей культуры РФ) в Instagram.

В комментарии к фотографиям говорится, что у Кокорина и Дарьи Валитовой родился сын.

Цитирует подпись: «Выходные – это время, которые мы всецело посвящаем семье и близким. Поэтому сегодня мы с особой радостью и от всего сердца поздравляем Александра @kokorin9 и Дашу @dariavalitova_ с рождением сына и желаем любви, добра, здоровья и огромного счастья вам и вашему маленькому чуду».