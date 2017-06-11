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11.06.2017 13:27

«Зенитовца» Кокорина поздравляют с рождением сына

«Зенитовский» нападающий Александр Кокорин стал отцов, сообщается в паблике Play and Help (благотворительный проект семей ФК «Зенит», известных спортсменов и деятелей культуры РФ) в Instagram.

В комментарии к фотографиям говорится, что у Кокорина и Дарьи Валитовой родился сын.

Цитирует подпись: «Выходные – это время, которые мы всецело посвящаем семье и близким. Поэтому сегодня мы с особой радостью и от всего сердца поздравляем Александра @kokorin9 и Дашу @dariavalitova_ с рождением сына и желаем любви, добра, здоровья и огромного счастья вам и вашему маленькому чуду».



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19.04.2017 15:07
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В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
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