Во Франции идет первый тур парламентских выборов

Во Франции 11 июня идет голосование в первом туре парламентских выборов, сообщает Associated Press.

Граждане должны выбрать 577 депутатов из почти восьми тысяч кандидатов.

Ранее сообщалось, что партия нынешнего президента Франции имеет шансы впервые с 1968 года выиграть парламентское большинство.

По данным последних опросов, партия Макрона имеет все шансы получить большинство мест в парламенте Франции, чего не было в стране с 1968 года со времен правления Шарля де Голля, когда избиратели сплотились после восстаний студентов и всеобщих забастовок.