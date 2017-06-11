При атаке боевиков ИГ в Ираке погибли около 40 человек

Боевики террористической группировки «Исламское государство» совершили нападение на иракский город Ширкат, передает 11 июня Reuters.

По предварительным данным, в результате атаки погибли 38 человек, большая часть из которых — мирные жители.

Кроме того, не менее 40 человек получили ранения. Также сообщается, что при атаке были ликвидированы несколько боевиков.

Ранее сообщалось, что военные армии Сирии достигли границы с Ираком в боях с боевиками террористической группировки ИГ к северо-востоку от района Ат-Танфа, где ранее часть из них была атакована международной коалицией за вхождение в зону деэскалации.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.