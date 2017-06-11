Петербуржец заявил о пропаже друга в лесах Ленобласти

Житель Петербурга в попытке откликнуться на просьбу о помощи другу обратился в полицию. Якобы заплутавшего в лесу парня пока не нашли.

Как стало известно «Фонтанке», приятель позвонил заявителю около девяти часов утра 10 июня. Он сказал что у него паника, садится телефон, и все что есть, это координаты, по которым его надо искать где-то в лесу. Судя по ним, звонивший находился в поселке Любань Тосненского района. На телефон он больше не отвечал.

Сообщение о пропаже мужчины переданы в областной МЧС и районную полицию Тосно.