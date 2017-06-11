Полиция Лондона опубликовала фото фальшивых поясов смертников

Лондонская полиция 11 июня опубликовала на своем сайте фотографии поддельных поясов смертников, которые были на телах трех террористов, устроивших нападения в ночь с 3 на 4 июня. Это кожаные ремни с тремя бутылками, замотанными липкой лентой.

Капитан Дин Хейдон, который ведет расследование теракта, отмечает, что уже «видел такую тактику в Великобритании», и, видимо, таким образом террористы хотят еще сильнее запугать людей: «любой, кто увидит их ночью, будет думать, что они настоящие». Есть и другое предположение: вероятно, таким способом террористы хотели защитить себя от выстрелов.

Следствие уже опросило 262 человека из 19 разных стран, 78 из них важные свидетели. Полиция считает, что есть еще люди, которые были на месте инцидента и могли бы дать показания, и просит их откликнуться.