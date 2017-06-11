Генпрокурор США Сешнс даст показания в сенате

Генпрокурор США Джефф Сешнс согласился дать показания в сенате, выступив перед комитетом по разведке. Об этом сообщает CNN.

«Комитет по разведке сената — наиболее подходящее место для такого рода вопросов, поскольку он проводил расследование и у него есть доступ к релевантной, засекреченной информации», — говорится в письменном уведомлении Сешнса.

Не сообщается, однако, будет ли слушание в сенате проходить в открытом или закрытом режиме.

Ранее экс-глава ФБР Джеймс Коми выступил на многочасовых слушаниях в конгрессе США.

Как сообщали СМИ, Сешнс, который также фигурирует в скандалах вокруг «российского расследования», поскольку во время присяги не сообщил о контактах с российским дипломатом, предлагал президенту США Дональду Трампу отправить его в отставку.