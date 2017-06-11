Кратовскому стрелку мешали жить: то ли шумели, то ли загораживали солнце

СМИ называют различные версии причин бойни в подмосковном поселке Кратово, в результате которой погибли четыре человека (по данным ГСУ СК по Московской области, мужчины 47, 52 и 49 лет были убиты в доме, 33-летняя женщина скончалась в больнице. – Прим. «Фонтанки»), а для ликвидации стрелка – 49-летнего Игоря Зенкова – потребовалась многочасовая операция с привлечением сотен силовиков и бронетехники. Показания соседей, впрочем, сводятся к одному: стрелку мешали спокойно жить, лишь претензии они озвучивают разные.

Сообщения о стрельбе в Кратово стали поступать после 18:00 в субботу. Картина прояснялась постепенно. Зенков забаррикадировался в своем доме и начал стрелять по прохожим из охотничьего ружья – по данным СМИ, ранения получили трое. Позднее госпитализированная женщина скончалась в больнице. На территории домовладения – там, помимо стрелка, жили еще несколько семей – нашли еще тела погибших. Произошло это после первой попытки штурма, когда туда вошли силовики. Зенков в переговоры не вступал, кидал в бойцов Росгвардии взрывпакеты либо гранаты. Нескольких сотрудников ранил – их жизни вне опасности. Поздно вечером дом, где прятался стрелок, загорелся или был намеренно подожжен. Стрелка оттуда выкурили, но ему удалось сбежать. Зону оцепления расширили, а через несколько часов убийцу блокировали в лесополосе и ликвидировали. МВД рапортовало, что он застрелил четверых.

Зенкова называют бывшим сотрудником МЧС, по разным данным, он служил либо в Чечне, либо в Афганистане. Ружье, из которого он стрелял, не было зарегистрировано, указали в МВД. Где он взял гранаты, также предстоит выяснить.

О причинах бойни сведения поступают разные – не исключено, что верными окажутся сразу несколько предположений. МВД обтекаемо сообщило о "бытовом конфликте". Источники не исключали, что он находился под воздействием стимуляторов или же "белой горячки" от злоупотребления спиртным.

Соседи упоминали о психологической нестабильности либо расстройстве стрелка. СМИ сообщали, что мужчина жил с матерью – по некоторым данным, она умерла пару месяцев назад. Говорили о его странном хобби – собирать по лесам оружие времен Великой Отечественной войны.

Агентству ТАСС жители поселка заявляли, что Зенков "всю весну пилил деревья" и предположили, что он сделал это именно для того, чтобы удобней было стрелять по прохожим.

"Комсомольская правда" подробнее рассказывает о конфликте с одним из соседей стрелка – также со ссылкой на жителей Кратово. По данным газеты, он конфликтовал с соседом, который построил себе слишком высокий дом и "затенял солнце" на участке, где жил Зенков.

По другой версии, ему не нравился шум от построенного рядом автосервиса.

РИА Новости соседи рассказали, что у стрелка был в принципе "конфликтный характер", и он всегда находил, к чему прицепиться. "КП" соседи, напротив, говорили, что стрелок держался обособленно и был замкнутым.

По итогам бойни в Кратово СК возбудил уголовное дело по трем статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), незаконный оборот оружия (статья 222 УК РФ), убийство двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ).