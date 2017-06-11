На Пулковской улице пьяный ранил из пистолета двоих петербуржцев

Стрельбой закончился конфликт между жителями Петербурга вечером 10 июня на Пулковской улице. Пьяного дебошира задержали.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, выстрелы возле дома 19 по Пулковской улице раздались около половины десятого вечера. Наряд полиции, оперативно прибывший на место, застал пьяного стрелка и двух его жертв: у одного была простреляна ладонь, второму пуля угодила под лопатку.

Оружие оказалось пневматическим, поэтому молодым людям не пришлось задерживаться в больнице. После оказания помощи их отпустили домой.

А вот дебошир ближайшее время проведет в отделе. Мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.