СМИ с сомнением сообщили о ликвидации лидера террористов

Сирийское государственное телевидение утверждает, что самый известный в мире террорист Абу Бакр Аль-Багдади, лидер запрещенной в России ИГ, убит в результате авиаудара по Ракке, сообщает 11 июня Daily Mail.

Однако издание тут же напоминает, что это далеко не первое сообщение о смерти главаря исламистов, и отмечает, что опубликование подобной информации вполне отвечает интересам режима Асада.

Связанный с террористами сайт Amaq пока не опубликовал подтверждений этого сообщения, пишет Daily Mail.