СМИ с сомнением сообщили о ликвидации лидера террористов
Сирийское государственное телевидение утверждает, что самый известный в мире террорист Абу Бакр Аль-Багдади, лидер запрещенной в России ИГ, убит в результате авиаудара по Ракке, сообщает 11 июня Daily Mail.
Однако издание тут же напоминает, что это далеко не первое сообщение о смерти главаря исламистов, и отмечает, что опубликование подобной информации вполне отвечает интересам режима Асада.
Связанный с террористами сайт Amaq пока не опубликовал подтверждений этого сообщения, пишет Daily Mail.
Справка:
Аль-Багдади (настоящее имя Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном террористами городе Мосул провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке.