Прокуратура Ярославля: Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона

Информационное сообщение, заканчивающееся словами «Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона», появилось на сайте прокуратуры Ярославской области 11 июня.

Полностью текст этого сообщения звучит так: «Прокуратура г.Ярославля призывает граждан не поддаваться на провокации и не ходить на несанкционированные мероприятиях! Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона». Оно сопровождается заголовком «Празднование Дня России. Даже мирно. Даже под Российскими Флагами» и фильмом-расследованием Алексея Навального «Он вам не Димон».

Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков в своем Twitter предположил, что сайт взломали. «Наверное, все же аккаунт воз хакд, ну потому что нц не может быть», – пишет оппозиционер.

Это предположение подтверждает тот факт, что вскоре страница была удалена.

Напомним, посещать несанкционированные акции оппозиции не рекомендовали и в Петербурге. Так, на нескольких сайтах вузов северной столицы были размещены предупреждения. В университете имени Мечникова целью празднования Дня России назвали поддержку «президента В.В.Путина в укреплении демократии в России». Планируемый митинг оппозиции в Петербурге, так же, как в Ярославле, не согласован.