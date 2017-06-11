Airbus грозит перенести производство из Британии из-за последствий Brexit

Airbus может перенести производство новых моделей самолетов из Великобритании из-за возможных последствий Brexit: выход из единого пространства Евросоюза грозит сложностями с передвижением рабочей силы и новыми торговыми тарифами. Один из двух крупнейших производителей гражданских самолетов подумывает о переезде в Германию, сообщает газета The Sunday Times.

Свои условия Airbus выдвинула за несколько дней до того, как британское правительство должно начать с Евросоюзом переговоры о выходе из объединения. Кроме того, это происходит спустя несколько дней после шокирующего проигрыша правящей партии консерваторов на выборах, по итогам которых сторонники премьера Терезы Мэй потеряли большинство в парламенте.

Как отмечает РИА Новости, в настоящий момент Airbus производит крылья для самолетов в городе Филтон неподалеку от Бристоля и в Бротоне. На обоих предприятиях в общей сложности работают 10 тысяч человек.

Исполнительный директор Airbus Фабрис Брежье заявил британскому изданию, что текущие проекты, такие как работа над самолетами A320 и A380 – самым большим пассажирским самолетом в мире – будут осуществляться в Британии. Однако производство моделей нового поколения будут налаживать в другом месте – например, в Германии.

"Очень легко создать новый завод для новых производств где-нибудь в мире. У нас будет много предложений", – указал Брежье.

Главный управляющий Airbus перечислил условия, при которых концерн будет и дальше планировать производство в Британии. По его словам, итоговая сделка по Brexit должна предоставить свободу въезда в Британию для сотрудников компании по всему миру, обеспечить освобождение составных частей от импортных и экспортных тарифов, а также гарантировать, что сертификация сделанных в Британии деталей будет согласована с Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA).

"Моя основная цель не заключается в том, чтобы найти альтернативу, а в том, чтобы продолжить беспроигрышное сотрудничество, которое уже доказало свою ценность", – цитирует Брежье РБК.

Переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза должны стартовать 19 июня, однако эксперты предполагают, что эта дата может быть перенесена на более дальний срок из-за результатов досрочных выборов в парламент.