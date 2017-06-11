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11.06.2017 10:47

Глава МИД Катара рассказал об отношениях страны с США

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани рассказал об отношениях его страны и США. Об этом 11 июня сообщает RT.

«Отношения, связывающие Катар с США, носят исторический характер и насчитывают десятилетия. После подписания соглашения о военном сотрудничестве и соглашения о предоставлении военных льгот Катар приложил большие усилия в борьбе с терроризмом и внес большой вклад в эту борьбу вместе с союзниками во главе с США», — сказал министр.

По его словам, было странно слышать от президента США Дональда Трампа заявление, «основанное на мнениях руководителей государств, занимающих особые политические позиции в отношении государства Катар».

Ранее Трамп призвал Катар прекратить финансировать терроризм.

Источник: «Газета.Ru»


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