В Красногвардейском районе тушили «сельский» пожар

На Весенней улице, 20А, в Красногвардейском районе СанктПетербурга, ночью 11 июня тушили веранду. Очевидцам показалось, что это баня.

Как сообщает городское ГУ МЧС, звонок в службу «01» поступил в 1.58. Прибыв на место, огнеборцы выяснили, что в кирпичном здании размером 10 на 15 метров выгорела веранда размером 4 на 10 метров. Два пожарных расчета ликвидировали возгорание в 2.48. Сведения о пострадавших не поступали.

По словам очевидцев, пожарные приехали на вызов за 9 минут. Как видно на фотографиях, дымом от пожара заволокло целый микрорайон.