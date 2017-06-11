Полиция задержала «смертника в поясе», который грозил взорвать «Невский»

Полицейские задержали лжеминера, который грозился нажать кнопку и все взорвать ранним утром 10 июня. Из-за его звонка на час закрывали станции «Гостиный двор» и «Невский проспект».

По информации «Фонтанки», первый звонок в единую службу спасения «112» поступил около шести часов утра в субботу. Неизвестный обещал взрыв и расписывал, что сейчас на нем пояс шахида, он может нажать кнопку, и «все взлетит». Через несколько минут аноним перезвонил и для непонятливых обозначил свои цели на карте — сам он пока возле парка Победы, но через два часа поедет взрывать станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор».

С семи утра обе станции подверглись тщательной проверки, вход и выход пришлось закрыть для пассажиров. Через час, не найдя бомб или смертников, подземка заработала в нормальном режиме.

А к двум часам дня сотрудники уголовного розыска нашли «шахида» – им оказался 33-летний уроженец Кабардино-Балкарии. Пока он задержан на двое суток.