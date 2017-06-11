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11.06.2017 10:12

Новак ожидает балансировки рынка нефти к первому кварталу 2018 года

Рынок нефти сбалансируется на фоне соглашения ОПЕК+ к первому кварталу 2018 года. С такой позицией выступил министр энергетики России Александр Новак в кулуарах министерской конференции, проходящей в рамках «Экспо-2017» в Астане, передает передает «Газета.Ru».

«Что касается балансировки, это вопрос возврата к средним остаткам за пять лет. Остатки, запасы постепенно снижаются, мы видим этот тренд, соглашение работает. С учетом текущей ситуации, на наш взгляд, это (балансировка рынка нефти. — «Газета.Ru») первый квартал будущего года, когда после зимнего минимума спрос начнет восстанавливаться, и к этому времени рынок должен быть сбалансирован с точки зрения остатков», — сказал министр.

В середине мая Новак предположил, что рынок нефти может восстановиться и сбалансироваться к концу 2017 или к началу 2018 года.

 


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