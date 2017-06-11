Подмосковный стрелок ликвидирован. Установлена его личность

Мужчина, открывший стрельбу в подмосковном поселке Кратово, ликвидирован. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

«Злоумышленника удалось обнаружить в ходе совместных слаженных действий сотрудников МВД России и Росгвардии. При задержании он оказал активное сопротивление и был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов», — заявила агентству официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как пишет NEWSru.com, мужчина якобы готовился к «акции» с весны. Соседи рассказали, что он всю весну пилил деревья в округе, «очевидно, чтобы устроить стрельбу». Раньше он работал в одной из структур МЧС, был черным копателем, жил крайне замкнуто. Явных конфликтов с окружающими у него не было, судимостей гражданин не имеет.

Стрельбу он устроил днем 10 июня. Открывал огонь на любое движение снаружи, а при попытке штурма начал кидать гранаты. Затем он устроил пожар в доме, после чего скрылся. От переговоров с кем-либо злоумышленник отказался. «На место приехал его отец, но стрелок не стал с ним разговаривать», – сообщили в правоохранительных органах.

Как передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Интерфакс», предварительно установлена личность преступника — это Игорь Зенков, 1967 года рождения, ранее служивший в одном из подразделений МЧС и уволившийся по выслуге лет. По словам источника агентства, у Зенкова «было хобби — собирать в лесах оружие времен Великой Отечественной войны». И оружие, из которого он стрелял, «скорее всего, было восстановлено именно из таких находок».

Стрелок в Кратово убил до четырех человек, нескольких ранил. Одна из раненых женщин скончалась в больнице.